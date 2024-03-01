Актера из сериала «Ранетки» задержали с наркотиками в Москве

Звезда «Ранеток» Юрий Яковлев был задержан в Москве при попытке «закопать в сугроб» подозрительный сверток. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Сотрудники полиции (…) заметили подозрительного мужчину, который что-то закапывал в сугроб. Они остановились для проверки и обнаружили в снегу под кустами сверток с веществом. Экспертиза позже показала, что это - мефедрон общей массой около 2 граммов», - пишет SHOT.

Ранее в Москве полицейские остановили для проверки автомобиль актрисы Натальи Бочкаревой. У звезды сериала «Счастливы вместе» обнаружили пакет с наркотиками. Она отказалась проходить медосвидетельствование. За это актрису лишили прав на год и восемь месяцев. В январе 2020 года суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей и прекратил уголовное преследование.