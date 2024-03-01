Аргентина выдала России обвиняемую в хищении 150 миллионов рублей риэлтора
Аргентина выдала России гражданку РФ Людмилу Авдюхину, которая находилась в розыске по обвинению в хищении 150 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Сегодня в аэропорту Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину. Россиянка находилась в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере, — сообщила она.
По ее словам, россиянка в 2022 году занимала пост руководителя риелторской конторы в Барнауле. По данным следствия, Авдюхина брала на хранение у клиентов крупные суммы денег, чтобы передать их продавцам. Кроме того, злоумышленница брала деньги от покупателей недвижимости, предлагая им инвестиции в покупку жилья.
В общей сложности риэлтор похитила более 150 миллионов рублей и скрылась зарубежом. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). По словам представителя МВД, в прошлом году удалось установить, что злоумышленница находилась в Аргентине, ее задержали, передает «МВД Медиа».
В феврале сотрудница банка на Урале обманула пенсионеров на миллионы, чтобы закрыть долги. При открытии вкладов злоумышленница брала у клиентов наличные и подготавливала документы об открытии счета. После этого сотрудница банка запрашивала у пенсионеров пин-коды, пришедшие им на телефоны, и обналичивала средства.