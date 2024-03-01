Аргентина выдала России обвиняемую в хищении 150 миллионов рублей риэлтора

Аргентина выдала России гражданку РФ Людмилу Авдюхину, которая находилась в розыске по обвинению в хищении 150 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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— Сегодня в аэропорту Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину. Россиянка находилась в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере, — сообщила она.

По ее словам, россиянка в 2022 году занимала пост руководителя риелторской конторы в Барнауле. По данным следствия, Авдюхина брала на хранение у клиентов крупные суммы денег, чтобы передать их продавцам. Кроме того, злоумышленница брала деньги от покупателей недвижимости, предлагая им инвестиции в покупку жилья.

В общей сложности риэлтор похитила более 150 миллионов рублей и скрылась зарубежом. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). По словам представителя МВД, в прошлом году удалось установить, что злоумышленница находилась в Аргентине, ее задержали, передает «МВД Медиа».