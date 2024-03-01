В МЧС России рассказали о судьбе пропавшего смотрителя маяка

На Курилах спасатели МЧС нашли смотрителя маяка на острове Шумшу, пропавшего накануне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области . Мужчина самостоятельно решил дойти до соседнего маяка из-за поломки оборудования, но до места назначения так и не добрался.

У мужчины вышел из строя генератор, и он отправился на соседний маяк. Самостоятельно за день он прошел 35 километров от маяков «Курбатова» до «Чибуйный». Еще два дня мужчина пытался выйти на связь, — отметили в ведомстве.

Смотрителя маяка эвакуировали в город Северо-Курильск на острове Парамушир, где его осмотрели медики. В ведомстве не уточнили подробности состояния мужчины, но показали на видео спасательную операцию.

Ранее мужчина сбежал из больницы в городе Вудберн, штат Вирджиния в США, угнав машину скорой помощи. Отмечается, что пациент вышел из дверей лечебного учреждения в больничной сорочке и с венозным катетером в предплечье, сразу же забрался в транспорт и быстро уехал. Автомобиль через некоторое время нашли, однако самого беглеца внутри не оказалось. Сотрудники полиции продолжают его разыскивать.