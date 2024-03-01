На Курилах нашли пропавшего смотрителя маяка

Спасательная операция по поиску смотрителя маяка на острове Шумшу (Курильские острова, Сахалинская область) успешно завершена. Мужчина эвакуирован в город Северо-Курильск на соседний курильский остров Парамушир, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Спасатели, прибывшие на остров Шумшу, обнаружили пропавшего смотрителя маяка на маяке "Чибуйный". Пострадавший эвакуирован спасателями с Шумшу и доставляется в город Северо-Курильск (там расположена районная центральная больница - прим. ТАСС)", - рассказали в управлении.

Подробности о состоянии здоровья мужчины и о произошедшем пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что у смотрителя маяка Курбатова вышел из строя генератор. Тогда он принял самостоятельное решение отправиться на маяк "Чибуйный", находящийся на расстоянии 35 км. Однако спустя продолжительное время там он так и не появился.