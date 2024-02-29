Жителя Ставрополья приговорили к 17 годам колонии за госизмену

"Ставропольский краевой суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.