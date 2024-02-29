Бывшего депутата Госдумы приговорили почти к восьми годам заключения

Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону приговорил бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского к семи годам и десяти месяцам заключения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что депутат признан виновным в злоупотреблении полномочиями, а также в покушении на мошенничество при строительстве в Волгодонске химического завода «ДонБиоТех». Согласно решению суда, Варшавский будет отправлен в исправительную колонию общего режима.

«Варшавский признан виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.1, части 2 статьи 201 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет десять месяцев <...> в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

Согласно версии обвинения, когда в 2014-2018 годах Варшавский являлся гендиректором «Донских Биотехнологий», он вместе с неустановленными лицами совершил покушение на хищение более 10,6 миллионов рублей кредитных средств.