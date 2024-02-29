Мосгорсуд оставил в силе приговор дезинсектору по деле об отравлении арбузом

Мосгорсуд оставил в силе приговор дезинсектору по деле об отравлении семьи арбузом
Московский городской суд оставил без изменений приговор дезинсектору Антону Котову по делу о смертельном отравлении арбузом. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 29 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— С учетом позиции прокуратуры города Москвы Московский городской суд оставил без изменений приговор Люблинского районного суда в отношении Антона Котова, — заявила она.
Апелляционную жалобу защитника Котова суд не удовлетворил, заключила собеседница «ВМ».
Люблинский суд Москвы проговорил к пяти годам колонии дезинсектора Антона Котова по делу о смертельном отравлении семьи в августе прошлого года.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 9 сентября 2023 года. Пострадавшая приобрела арбуз возле метро, после чего принесла домой и съела.