Мосгорсуд оставил в силе приговор дезинсектору по деле об отравлении арбузом

Московский городской суд оставил без изменений приговор дезинсектору Антону Котову по делу о смертельном отравлении арбузом. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 29 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— С учетом позиции прокуратуры города Москвы Московский городской суд оставил без изменений приговор Люблинского районного суда в отношении Антона Котова, — заявила она.

Апелляционную жалобу защитника Котова суд не удовлетворил, заключила собеседница «ВМ».

Люблинский суд Москвы проговорил к пяти годам колонии дезинсектора Антона Котова по делу о смертельном отравлении семьи в августе прошлого года.