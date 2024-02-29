В Москве мужчина выстрелил в фельдшера скорой
В Москве мужчина, находясь в машине скорой помощи, выстрелил в фельдшера из травматического пистолета. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.
По данным следствия, инцидент произошел 28 февраля.
«Мужчина, находясь в автомобиле скорой помощи, на почве внезапно возникшей неприязни выстрелил из травматического пистолета в область грудной клетки фельдшера», — говорится в тексте.
Его действия пресекли другие члены медицинской бригады. Жизни и здоровью фельдшера ничего не угрожает.
Стрелявшего доставили в столичный СК. На данный момент устанавливаются все детали инцидента. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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