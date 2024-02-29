Мужчина лишился ног в Москве из-за попытки открыть дверь электрички
Житель Москвы попал под колеса поезда из-за попытки открыть дверь уходящей электрички. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Инцидент произошел на станции «Фили» — пострадавший пропустил свой поезд, после чего попытался открыть двери вагона, хотя электричка уже тронулась с места. В результате мужчину сбил с места сильный поток воздуха, из-за чего пострадавший соскользнул прямо под колеса поезда.
В результате вагон отрезал мужчине ноги. В данный момент пострадавший находится в реанимации.
Ранее мужчина попал под поезд на станции «Останкино».
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