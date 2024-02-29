Мужчина лишился ног в Москве из-за попытки открыть дверь электрички

Инцидент произошел на станции «Фили» — пострадавший пропустил свой поезд, после чего попытался открыть двери вагона, хотя электричка уже тронулась с места. В результате мужчину сбил с места сильный поток воздуха, из-за чего пострадавший соскользнул прямо под колеса поезда.