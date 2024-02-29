Киносеанс с посланием Путина в Уфе был сорван рейдом полиции и МЧС
В уфимский кинотеатр перед стартом кинопоказа с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию нагрянули сотрудники МЧС и полиции. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.
По данным журналистов, сотрудники специальных ведомств нагрянули за несколько минут до начала и попросили зрителей освободить зал без объяснения причин. При этом, как отмечает издание, в это время в зале перед показом почти не было зрителей.
Кроме этого, билеты попросили сдать уфимцы, которые пришли на другие сеансы.
До этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что некоторые кинотеатры собираются транслировать послание российского президента Федеральному собранию, заявил, что кинотеатры показывают то, что востребовано, а посетители смотрят то, что им интересно.
Ранее был раскрыт секрет «флага Украины» на значке у слушавшего послание Путина.