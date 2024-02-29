Обвиняемую в убийстве Дугиной украинку включили в перечень террористов

Обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк включили в перечень террористов и экстремистов. Это следует из данных Росфинмониторинга.

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Кроме Вовк в список включен ее предполагаемый сообщник Богдан Цыганенко.

Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь на 21 августа 2022 года в Подмосковье. Журналистка погибла от взрыва автомобиля, когда возвращалась с фестиваля «Традиция». «Вечерняя Москва» собрала подробности о трагедии.

Позже стало известно, что подготовка и исполнение убийства были осуществлены украинскими спецслужбами. По версии следствия, исполнительницей стала Наталья Вовк. ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как женщина въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а потом выезжает в Эстонию.

Росфинмониторинг 27 февраля включил в перечень террористов и экстремистов политика Геннадия Гудкова*. До этого в перечень экстремистов и террористов включили журналиста и экс-ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева*. До этого Киселев* также был объявлен в РФ в розыск по уголовной статье.