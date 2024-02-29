«Русская вечеринка» на Кипре закончилась ограблением

В кипрском курортном городе Лимассол четверо неизвестных мужчин совершили вооруженное ограбление. Они ворвались в здание, где проходила «русская вечеринка», и заставили ее участников отдать все ценные вещи и ключи от машин, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в среду, 28 февраля, поздно вечером в районе Агиос Георгиос Аламанос на территории частного владения.

«Это владение, насколько нам известно, принадлежит россиянину, и участниками вечеринки в основном являлись россияне», — пояснил официальный представитель полиции Христос Андреу.

По его словам, четыре человека в капюшонах с короткоствольными ружьями и пистолетами ворвались в помещение, где отдыхали порядка 30 россиян. Мужчины произвели выстрелы в воздух и по-русски потребовали от присутствующих лечь на пол.

Далее грабители связали участникам вечеринки руки пластиковыми стяжками, забрали у них смартфоны, часы, ключи от машин. Общая стоимость украденного имущества оценивается в €20 тыс.

Правоохранитель отметил, что двое гостей попытались оказать сопротивление нападавшим. Те с ними быстро расправились — один получил прикладом в лицо, второго ударили в грудь. Оба были доставлены в больницу общего профиля Лимассола, где проходят лечение.