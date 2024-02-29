В регионе девочка упала с моста, приземлилась на капот машины и впала в кому

Жительница Кургана впала в кому после того, как спикировала с моста. Об этом сообщает «Область 45».

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Инцидент произошел на Некрасовском мосту. По словам очевидца, ребенок упал на капот проезжавшей внизу машины марки Lada Granta. После этого девочка перелетела через крышу автомобиля.

После инцидента на место прибыла скорая помощь. Специалисты госпитализировали пострадавшую с тяжелой черепно-мозговой травмой.