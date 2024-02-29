В Петербурге ликвидировали пожар на ледоколе «Ермак»
Пожар на неэксплуатируемом ледоколе «Ермак» в порту Санкт-Петербурга полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Согласно поступившему сообщению, в тушении пожара на ледоколе были задействованы 46 специалистов, а также 12 единиц техники.
«Пожарные МЧС полностью ликвидировали пожар на ледоколе», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о проверке, инициированной Северо-Западной транспортной прокуратурой по факту возгорания на ледоколе «Ермак».