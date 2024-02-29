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В Петербурге ликвидировали пожар на ледоколе «Ермак»

Пожар на неэксплуатируемом ледоколе «Ермак» в порту Санкт-Петербурга полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Петербурге ликвидировали пожар на ледоколе «Ермак»
© РИА Новости

Согласно поступившему сообщению, в тушении пожара на ледоколе были задействованы 46 специалистов, а также 12 единиц техники.

«Пожарные МЧС полностью ликвидировали пожар на ледоколе», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о проверке, инициированной Северо-Западной транспортной прокуратурой по факту возгорания на ледоколе «Ермак».

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