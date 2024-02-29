Статуя Будды пронзила грудь мужчине, который напал на монаха в Таиланде
В Таиланде статуя Будды пронзила грудь мужчине, который напал на монаха и устроил погром в храме. Об этом сообщает местное издание The Thaiger.
— Тайский мужчина 49-летний Эк, напавший на монаха в храме в провинции Чонбури, скончался после того, как острая голова статуи Будды пронзила его грудь во время беспорядков в главном зале храма. Местные жители предположили, что его смерть оказалась быстрым результатом кармы, — говорится в сообщении.
Как рассказали правоохранители, мужчина напал на монаха в буддийском храме, после чего заперся в главном зале святилища и начал разрушать там статуи. Полиция ждала снаружи из соображений безопасности, подозревая, что у Эка в руках может быть оружие. Они предложили сдаться полиции, но, поскольку реакции не последовало, решили выломать дверь и войти.
К своему шоку, правоохранители увидели Эка, лежащего мертвым в луже крови. Острие на голове статуи Будды пронзила его грудь. Полиция подозревает, что погибший пытался забраться на самую большую статую в главном зале, чтобы разрушить ее. Однако он случайно соскользнул с большой статуи и упал на заостренную голову статуи меньшего размера. Голова пронзила сердце и легкие Эка, убив его, передает The Thaiger.