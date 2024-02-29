Статуя Будды пронзила грудь мужчине, который напал на монаха в Таиланде

В Таиланде статуя Будды пронзила грудь мужчине, который напал на монаха и устроил погром в храме. Об этом сообщает местное издание The Thaiger.

© Вечерняя Москва

— Тайский мужчина 49-летний Эк, напавший на монаха в храме в провинции Чонбури, скончался после того, как острая голова статуи Будды пронзила его грудь во время беспорядков в главном зале храма. Местные жители предположили, что его смерть оказалась быстрым результатом кармы, — говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, мужчина напал на монаха в буддийском храме, после чего заперся в главном зале святилища и начал разрушать там статуи. Полиция ждала снаружи из соображений безопасности, подозревая, что у Эка в руках может быть оружие. Они предложили сдаться полиции, но, поскольку реакции не последовало, решили выломать дверь и войти.