Главреда «Новой газеты» доставили в полицию

Главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов прибыл в полицию из-за фейка о Российской армии. Об этом издание сообщило в Telegram.

Гравреда «Новой газеты» доставили в отдел полиции для составления административного протокола по статье «О дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации».

К материалам административного дела приложена экспертиза, проведенная подведомственным Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Речь идет об одной статье издания. Протокол составили по статье 20.3.3, части 1.

В разговоре с РБК Соколов Москвы.

«Административное дело по дискредитации. Вызывали не повесткой, а доставили аж из Подмосковья», — сказал журналист.