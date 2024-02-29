Главного редактора «Новой газеты» задержали из-за дискредитации ВС РФ

Главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова доставили в отдел полиции для составления административного протокола по статье «О дискредитации Вооруженных сил РФ». Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

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К материалам административного дела приложена экспертиза, проведенная радиочастотным центром. Речь идет об одной из публикаций «Новой газеты». Протокол составляется по статье 20.3.3, ч. 1.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в Перовском суде Москвы. Дата заседания неизвестна.

Ранее сообщалось, что жительницу Люберец оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Речь идет о посте в социальных сетях, в котором она рассказала, что ей пришлось прогонять из собственного кафе участника СВО, так как он, по ее словам, вел себя «мягко говоря, не очень». Отмечается, что внимание на это обратили другие пользователи сети и написали на нее заявление в полицию.

До этого стало известно, что защита 67-летнего педиатра Надежды Буяновой, обвиняемой в распространении фейков об армии, будет настаивать на прекращении дела, так как в нем не было публичности.