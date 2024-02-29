Москвич пригрозил своему оппоненту автоматом из-за ссоры за место на парковке
На одной из уличных парковок Москвы между двумя горожанами произошла ссора из-за места. В результате один из них достал нож, в другой — охолощенный автомат. Видео с места публикует МК.RU в Telegram.
По данным источника, инцидент произошел на улице Минусинская. Мужчины не поделили парковочное место, после чего решили пригрозить друг другу оружием. В какой-то момент в конфликт вмешались представители Росгвардии.
Работники спецслужб доставили в отдел всех участников потасовки.
Ранее на парковке ТЦ в подмосковном Ногинске неизвестные избили и расстреляли мужчину. Неизвестный открыл водительскую дверь и несколько раз выстрелил в потерпевшего. Затем другие злоумышленники начали избивать его и пытаться вытащить из машины, но водителю удалось уехать.
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