Челябинец поджег ритуальный зал

В Снежинске ( Челябинская область ) местный житель поджег ритуальный зал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его оперативно задержали.

«По собранным доказательствам сотрудники полиции установили причастность к противоправному деянию ранее не судимого 35-летнего жителя города. Преступление он совершил на фоне возникших неприязненных отношений. Увидев открытое окно, мужчина бросил внутрь горящий предмет и удалился», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что изначально рассматривалась версия о возгорании зала. Однако проведенная экспертиза установила, что объект подожгли. Причастность задержанного мужчины была доказана. Причиненный материальный ущерб составил около 2 млн рублей. На период следственных действий мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.