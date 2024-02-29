В российском городе снег с крыши рухнул на 85-летнюю женщину

В городе Струнино Владимирской области масса из снега и льда с крыши дома обрушилась на 85-летнюю женщину. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Инцидент произошел в среду, 28 февраля, возле дома номер 17, расположенного в квартале Дубки. В результате схода снега с крыши здания пенсионерка получила травмы, но в сообщении не уточняется, какие именно.

Сейчас пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, чтобы дать оценку действиям управляющей компании, ответственной за содержание общедомового имущества и своевременную очистку крыши и двора от снега и наледи, и наказать виновных.