В Челябинске собака набросилась на женщину с двухлетним сыном

«Я преградила ей путь, защищая двухлетнего сына, который был близко к земле в санках. Хозяйка собаки попыталась отогнать ее, но та на нее не реагировала. Я пыталась голосом отогнать пса, но он не унимался и в итоге прыгнул и укусил меня за руку. Порвал рукав куртки, затем укусил несколько раз за ногу», — рассказала пострадавшая.