Вернувшийся с СВО россиянин забил отца колотушкой и попал под суд

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 24-летнего местного жителя, расправившегося с 63-летним отцом за его отказ помочь в домашних делах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

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Молодого человека обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия»). Его дело рассмотрит по существу Иланский районный суд.

Преступление произошло в селе Южно-Александровка в конце ноября 2023 года, когда молодой человек вернулся с СВО, уточняет «МК». Между ним и отцом периодически происходили бытовые ссоры. В очередной раз выпив алкоголя, сын пошел кормить поросенка и попросил отца помочь, но тот отказался. Разозлившись, молодой человек схватил деревянную колотушку и нанес многочисленные удары родственнику. Травмы оказались летальными.

Сын полностью признал свою вину.