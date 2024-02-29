Вандал закрасил фото ветерана на стенде в парке в Москве

Житель столицы закрасил изображение ветерана Великой Отечественной Войны (ВОВ) с помощью баллончика с краской. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в четверг, 29 февраля.

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По ее словам, инцидент произошел 23 февраля в Парке имени 70-летия Победы. Злоумышленник взял баллончик с краской и закрасил изображение одного из ветеранов на тематическом стенде. Также он нарисовал символ запрещенной в РФ террористической организации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны». Подозреваемый задержан, в ходе допроса он признал вину.

— Следователями столичного СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, — подчеркнула Иванова.