Пьяный москвич забил до смерти знакомого на западе столицы

Житель столичного района Дорогомилово поссорился со своим знакомым, после чего забил его до смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в четверг, 29 февраля.

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По ее словам, трагедия произошла 24 февраля на улице Генерала Ермолова. Злоумышленник, будучи пьяным, поссорился со своим знакомым, после чего избил оппонента. Пострадавший умер на месте от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого задержали. В ходе допроса он признал вину.

— Следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, — подчеркнула Иванова.