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Российские полицейские ликвидировали нарколабораторию

В Томской области полицейские ликвидировали нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Российские полицейские ликвидировали нарколабораторию
© Lenta.ru

По данным ведомства, правоохранители задержали шесть жителей Сибирского и Уральского федеральных округов. Подозреваемые организовали лабораторию в частном доме Шегарского района. Двое участников группы производили синтетические наркотики, четверо — распространяли через закладки по России.

Полицейские изъяли 250 килограммов запрещенных веществ, оборудование, прекурсоры и другие компоненты, необходимые для производства. Все задержанные арестованы.

Ранее стало известно, что Калужский областной суд приговорил двух 32-летних жителей Москвы и Московской области, организовавших подпольную нарколабораторию, к 15 годам и одному месяцу колонии строгого режима.

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Ирина Волк
МВД России
Томская Область
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