Российские полицейские ликвидировали нарколабораторию

В Томской области полицейские ликвидировали нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По данным ведомства, правоохранители задержали шесть жителей Сибирского и Уральского федеральных округов. Подозреваемые организовали лабораторию в частном доме Шегарского района. Двое участников группы производили синтетические наркотики, четверо — распространяли через закладки по России.

Полицейские изъяли 250 килограммов запрещенных веществ, оборудование, прекурсоры и другие компоненты, необходимые для производства. Все задержанные арестованы.