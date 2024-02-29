Россиянин, осужденный за изнасилование девочки на 14 лет, не смог обжаловать приговор

На Камчатке насильнику не удалось обжаловать приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте краевого суда.

Несколько лет назад местный житель предложил дочери своего знакомого помощь. Он увидел ее на остановке и решил подвезти до школы, а когда девочка согласилась, узнав взрослого, отвез ее в лес и надругался над ней. Только спустя длительное время пострадавшая рассказала обо всем своему молодому человеку, а затем подтвердила показания в разговоре с правоохранителями. Злоумышленника судили за изнасилование и иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста, и приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.