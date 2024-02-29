На складе в Подмосковье произошел пожар

На складе в подмосковном Раменском произошел пожар на площади 3 тыс. кв. метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

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В ведомстве уточнили, что пожар происходит по адресу Донинское шоссе, владение 3. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение складского помещения.

В МЧС отметили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка.

26 февраля в производственно-складском помещении в Подольске было ликвидировано открытое горение на площади 2250 квадратных метров.

25 февраля пожар произошел на строительном рынке в Волгограде.

В этот же день спасатели полностью потушили пожар и ликвидировали его последствия в населенном пункте Горный Щит в Свердловской области, где огонь распространился на 600 кв. м.