Xinhua: на севере Камеруна пять военных погибли при подрыве на мине
Пятеро камерунских солдат погибли при патрулировании на севере страны, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Как отмечается, мина была заложена членами террористической группировкой "Боко Харам". Источник в службах безопасности сообщил агентству, что все погибшие в результате нападения были членами батальона быстрого реагирования, элитного подразделения вооруженных сил Камеруна.
Согласно отчетам местной полиции, Камерун усилил военное патрулирование в регионе после частых нападений со стороны "Боко Харам",которая действует в регионе с 2014 года.
Крупнейшая на западе Африки радикальная исламистская террористическая группировка "Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году, ее исторической базой является штат Борно. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" исущественно сократили находящуюся под ее контролем территорию.
В том же году в "Боко харам" произошел раскол, часть структур боевиков объявила, что присоединилась к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и приняла название "Исламское государство в Западной Африке". Они также время от времени совершают нападения на территории соседних стран: Камеруна, Нигера, Чада.