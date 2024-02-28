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Детей и собаку спасли со льдины в Нижегородской области

В Сольцах (Новгородская область) успешно завершилась операция по спасению детей и их собаки во время ледохода на реке Шелонь. Об этом пишет портал «53 новости» со ссылкой на источники.

Детей и собаку спасли со льдины в Нижегородской области
© Соцсети

По данным портала, очевидцы опубликовали в соцсетях фотографию с детьми, находящимися на оторвавшейся от берега льдине.

Журналисты заметили, что спасатели МЧС оперативно отреагировали на публикацию и отправились на место происшествия.

В пресс-службе ведомства отметили, что родители оставили школьников без присмотра. Мальчики решили воспользоваться этим и отправились в «плавание» на льдине.

Сотрудники МЧС на катере подошли к льдине и сняли с нее юных «путешественников» и собаку. Затем они доставили их на берег, где передали родителям и полиции.

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