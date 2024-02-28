В Чувашии двое мужчин похитили таксиста на его же машине

В Чувашии двое мужчин напали на таксиста и похитили его на его же машине, а затем устроили погоню с полицией. Об этом сообщает УМВД по региону.

Инцидент произошел 28 февраля в Чебоксарах. Двое мужчин попросили 19-летнего таксиста отвезти их на окраину города, где напали на него и насильно увезли в багажнике его же автомобиля.

Позже в городе Канаш похищенному таксисту удалось сбежать от похитителей. Он сообщил о произошедшем в полицию.

Угнанный автомобиль заметили сотрудники ГИБДД отдела МВД России по городу Канашу и потребовали от водителя остановиться, однако тот не послушал — началась погоня. В результате злоумышленник не справился с управлением и машина перевернулась.