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В Германии мужчина напал на детей с ножом

Около школы в Дуйсбурге в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия мужчина напал на двух детей с ножом, его задержали. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Германии мужчина напал на детей с ножом
© globallookpress.com

По данным агентства, жертвами стали ученики католической начальной школы девяти и десяти лет, которые шли домой.

«На них с ножом напал молодой человек, они получили тяжелые ранения», — говорится в тексте.

После этого дети вернулись в школу, где им оказали первую помощь и доставили в больницу. Нападавшего задержал вскоре после нападения «первый встреченный им полицейский», им оказался 21-летний мужчина. Мотивы его поступка неизвестны.

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