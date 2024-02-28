В Германии мужчина напал на детей с ножом
Около школы в Дуйсбурге в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия мужчина напал на двух детей с ножом, его задержали. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, жертвами стали ученики католической начальной школы девяти и десяти лет, которые шли домой.
«На них с ножом напал молодой человек, они получили тяжелые ранения», — говорится в тексте.
После этого дети вернулись в школу, где им оказали первую помощь и доставили в больницу. Нападавшего задержал вскоре после нападения «первый встреченный им полицейский», им оказался 21-летний мужчина. Мотивы его поступка неизвестны.
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