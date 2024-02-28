В Германии мужчина напал на детей с ножом

Около школы в Дуйсбурге в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия мужчина напал на двух детей с ножом, его задержали. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, жертвами стали ученики католической начальной школы девяти и десяти лет, которые шли домой.

«На них с ножом напал молодой человек, они получили тяжелые ранения», — говорится в тексте.