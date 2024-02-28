В Белгороде арестовали мужчину, выбросившего из окна гражданку Нигерии

Октябрьский районный суд Белгорода заключил под стражу на два месяца мужчину, выбросившего гражданку Нигерии из окна седьмого этажа. Об этом сообщила ТАСС помощник председателя суда Евгения Каюкова, уточнив, что девушка жива.

"Следственный комитет ходатайствовал перед судом о заключении под стражу 40-летнего уроженца республики Дагестан, обвиняемого в покушении на убийство 17-летней гражданки Нигерии. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца", - сказала она.

Каюкова уточнила, что по версии следствия, в ночь на 24 февраля между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт, из-за которого мужчина ударил девушку, а затем вытолкнул из окна седьмого этажа.

"Он скрылся с места преступления. Потерпевшая получила тяжелые травмы, но осталась жива", - добавила она.