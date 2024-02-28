В Краснодаре объяснили громкий звук в городе

«Жители нескольких районов снова услышали громкий звук. Причина — преодоление самолетом звукового барьера. Информации о взрывах и разрушениях в ЕДДС не поступало. Напоминаем жителям о том, что нужно доверять только официальным источникам информации», — сообщает источник.