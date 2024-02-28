В Краснодаре объяснили громкий звук в городе

Власти Краснодара назвали причину громкого звука в небе над городом
Власти Краснодара назвали причину громкого звука, который ранее был слышен в небе над городом. Об этом сообщает Telegram-канал «МЦУ Краснодар».
Согласно сообщению, источником звука стал самолет, который преодолел звуковой барьер. При этом власти города подчеркнули, что информации о каких-либо разрушениях или взрывах пока не поступало.
«Жители нескольких районов снова услышали громкий звук. Причина — преодоление самолетом звукового барьера. Информации о взрывах и разрушениях в ЕДДС не поступало. Напоминаем жителям о том, что нужно доверять только официальным источникам информации», — сообщает источник.
Ранее власти Краснодара предупредили об учениях на НПЗ с включением сирен.
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