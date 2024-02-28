Во время отдыха в Индии на российскую туристку напал слон. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Джайпур. На кадрах с места инцидента видно, как животное схватило женщину хоботом за ногу и закружило. После этого крупный зверь швырнул пострадавшую вниз.

В это время на спине слона сидел мужчина, но во время движений животного он упал. Ему и туристке помогли подняться другие путешественники.

В результате пострадали два человека. У россиянки диагностировали перелом ноги. Детали о ее состоянии не сообщаются.