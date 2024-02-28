В клинике звездного хирурга Хайдарова начались обыски после смерти пациента

В клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique начали проводить обыски после смерти продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Соответствующую информацию публикует Mash.

Следственный комитет организовал проверку после того, как 35-летний звездный пациент скончался через 10 дней после желудочного шунтирования в упомянутом учреждении. Отмечается, что дело на контроль взял лично глава ведомства Александр Бастрыкин. На месте обысков присутствовала жена Хайдарова — Светлана Сильваши.

Известно, что через три дня после выписки из клиники Гаврилов почувствовал себя плохо — 20 февраля он вызвал скорую и пожаловался на боли в области груди и живота, а также тяжесть при дыхании. От госпитализации предприниматель отказался, а вскоре его состояние ухудшилось — он впал в кому и умер.