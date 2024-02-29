$91.87-0.1799.45-0.47
Войти в почту

В Рязани мужчина напал на ребенка на детской площадке, закрыв ему рот

В Рязани неизвестный мужчина напал на 10-летнего мальчика возле детской площадки. Об этом сообщает ya62.ru.

Рязанец напал на ребенка на детской площадке и закрыл ему рот
© Газета.Ru

По информации издания, инцидент произошел 28 февраля в районе Дягилево на улице Забайкальской. Мать мальчика рассказала, что ее сына возле детской площадки догнал неизвестный. Незнакомец схватил ребенка сзади и закрыл ему рот, однако ему удалось вывернуться и убежать.

После освобождения мальчик оглянулся и увидел, что нападавшим являлся взрослый мужчина. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Новокузнецке рецидивист напал на 8-летнего мальчика в подъезде. Злоумышленник забрал у ребенка смартфон стоимостью 8 тысяч рублей.

Происшествия
Рязань
2
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости