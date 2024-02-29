Рязанец напал на ребенка на детской площадке и закрыл ему рот

В Рязани неизвестный мужчина напал на 10-летнего мальчика возле детской площадки. Об этом сообщает ya62.ru.

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По информации издания, инцидент произошел 28 февраля в районе Дягилево на улице Забайкальской. Мать мальчика рассказала, что ее сына возле детской площадки догнал неизвестный. Незнакомец схватил ребенка сзади и закрыл ему рот, однако ему удалось вывернуться и убежать.

После освобождения мальчик оглянулся и увидел, что нападавшим являлся взрослый мужчина. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.