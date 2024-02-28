Россиянин поднялся на перевал Дятлова для излечения от COVID-19 и застрял

Под Екатеринбургом мужчина застрял в горах, где он хотел вылечиться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Россиянин поднялся на перевал Дятлова, поскольку считал, что это поможет ему справиться с COVID-19. В высокогорье на окраине Свердловской области он почувствовал себя плохо.

Для эвакуации мужчины спасателям пришлось задействовать вертолет Национальной службы санитарной авиации Ростеха. Больного удалось спасти.