В Крыму задержаны двое украинских агентов, которые готовили теракты на территории полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Отмечается, что мужчина занимался подготовкой к проведению теракта на одном из транспортных объектов в Крыму.

«Также задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами», — приводит РИА Новости заявление.