Россиянка украла норковую шубу в караоке и попала под следствие

По данным ведомства, инцидент произошел в заведении на Земляном Валу. Ночью женщина пришла туда в короткой шубе и оставила ее в гардеробе. Через некоторое время она вернулась в гардероб и заметила, что сотрудников нет на месте. Тогда воровка взяла чужую норковую шубу за 180 тысяч рублей и сбежала. Она уехала в Рязань, но ее там задержали.