В Норильске дверь самолета чуть не оторвало сильным ветром после посадки

В Норильске у самолета «Боинг 737-800» после посадки чуть не оторвалась дверь из-за ветреной погоды. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Самолет авиакомпании «Нордстар» выполнил рейс из Новосибирска. После посадки он подъехал на стоянку, бортпроводники открыли входную дверь. В этот момент подул очень сильный ветер, дверь чуть было не унесло.

«Самолет на день отстранили от полетов из-за повреждения гидрафлического демпфера», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в самолете авиакомпании Thai AirAsia произошел пожар в связи с взорвавшейся портативной зарядкой. Зарядное устройство принадлежало семье, отправлявшейся на отдых из Бангкока в Накхонситхаммарат в субботу, 24 февраля.