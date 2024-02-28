$92.04-0.5999.92-0.26
Войти в почту

Суд оштрафовал жительницу Перми из‑за радужного флага в окне

Индустриальный районный суд Перми оштрафовал на одну тысячу рублей местную жительницу Марию Попову из-за радужного флага в окне ее дома. Об этом сообщили в суде.

Жительницу Перми оштрафовали из‑за радужного флага в окне
© Газета.Ru

Полицейские и судья посчитали, что Попова демонстрировала символику ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Девушка созналась в содеянном. Судья при вынесении решения также учел ее хронические заболевания. Сам флаг в цвет радуги он постановил уничтожить.

В начале месяца жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову отправили под арест за ношение сережек в цветах радуги. По данным СМИ, 29 января к девушке подошли двое неизвестных с камерой и потребовали, чтобы она и ее друг немедленно сняли с себя «экстремистскую символику». Видео опубликовали в соцсетях, героиню ролика вызвали на допрос и составили в отношении нее протокол о демонстрации экстремистской символики. Адвокат Ершовой сообщал, что серьги были исследованы, эксперты пришли к выводу, что они «имеют форму лягушки с изображением семицветной радуги». Радуга ЛГБТ имеет шесть цветов.

Происшествия
Мария Попова
Россия
Пермь
1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости