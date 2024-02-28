Жительницу Перми оштрафовали из‑за радужного флага в окне

В начале месяца жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову отправили под арест за ношение сережек в цветах радуги. По данным СМИ, 29 января к девушке подошли двое неизвестных с камерой и потребовали, чтобы она и ее друг немедленно сняли с себя «экстремистскую символику». Видео опубликовали в соцсетях, героиню ролика вызвали на допрос и составили в отношении нее протокол о демонстрации экстремистской символики. Адвокат Ершовой сообщал, что серьги были исследованы, эксперты пришли к выводу, что они «имеют форму лягушки с изображением семицветной радуги». Радуга ЛГБТ имеет шесть цветов.