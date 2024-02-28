Преступник надругался над россиянкой в ее квартире после часа преследования

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в сексуальном насилии над 20-летней россиянкой. Об этом в среду, 28 февраля, в своем Telegram -канале сообщает издание «Mash на Мойке».

По данным издания, 29-летний злоумышленник приметил понравившуюся ему девушку в кафе на Сенной, требовал познакомиться, а позже пошел следом. Россиянка около часа пряталась в магазине одежды, надеясь, что он отстанет, но тот продолжил следовать за ней в метро. Когда напуганная девушка вошла в лифт, мужчина зашел за ней, а затем, когда она открыла дверь ключом, надеясь скрыться в квартире, злоумышленник ворвался следом и приказал сексуально удовлетворить его, угрожая изнасилованием.