В России девочка напоила младшего брата средством для мытья плит

В Дагестане трехлетняя девочка напоила младшего брата средством для мытья плит. О происшествии сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мать детей оставила их на несколько минут без присмотра. Девочка нашла один из лежавших на кухне химикатов и дала его брату. Сделав пару глотков, ребенок начал плакать от боли, кожа около его губ покраснела.

Родители вызвали мальчику скорую помощь. Медики приняли решение о его госпитализации. В стационаре пациенту диагностировали ожоги пищевода. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, на его мать собираются составить протокол об административном правонарушении.