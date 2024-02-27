В Подмосковье 20 подростков избили мужчину

Около 20 подростков избили мужчину в подмосковном Волоколамске, сообщил NEWS.ru очевидец Андрей. По его словам, пострадавший пытался заступиться за юношу, на которого напали толпой.

Знаю парня в красной куртке. Он приехал заступиться за друзей и никогда не делал ничего противоправного. В итоге его избивали толпой 20 человек. Пинали, перцовым в лицо брызгали. Парни, что напали — местные. Некоторые из них несовершеннолетние, — заявил очевидец.

В конце декабря в Санкт-Петербург из Дагестана был этапирован подследственный блогер Турал Мамедов. Молодой человек, публиковавший в Сети ролики с нападениями на людей, ранее бежал в Азербайджан, откуда был экстрадирован. Всего в уголовном деле значатся 15 молодых людей. Группа сформировалась по этническому принципу.

Турал Мамедов вел Telegram-канал «Жизнь бродяги». Со своими друзьями он избивал в Санкт-Петербурге людей, используя незначительные поводы. Все издевательства он выкладывал в Сеть, сопровождая комментариями, разжигающими национальную рознь.