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Появилось видео тонущего в Красном море британского судна

AlHadath поделился кадрами тонущего в Аденском заливе британского судна Rubymar, которое получило повреждения в результате ракетного удара со стороны йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах». По данным саудовского канала, атака привела к розливу нефти в Красном море.

Отмечается, что удар был нанесен хуситами по судну 18 февраля. Корабль, принадлежавший Великобритании, шел под флагом Белиза. Известно, что членам экипажа удалось эвакуироваться с судна, а его само поставить на якорь.

При этом из-за бреши в корпусе корабля он уже несколько дней постепенно тонет. Кроме того повреждения судна привели к разливу в Красном море нефти почти на 30 километров. Также есть угроза попадания в воду удобрений, которые перевозились на судне.

Напомним, что с начала палестино-израильского конфликта правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» предупредило о намерении атаковать все корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. С тех пор хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по судам в Красном море.

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