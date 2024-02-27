Появилось видео тонущего в Красном море британского судна

AlHadath поделился кадрами тонущего в Аденском заливе британского судна Rubymar, которое получило повреждения в результате ракетного удара со стороны йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах». По данным саудовского канала, атака привела к розливу нефти в Красном море.

Отмечается, что удар был нанесен хуситами по судну 18 февраля. Корабль, принадлежавший Великобритании, шел под флагом Белиза. Известно, что членам экипажа удалось эвакуироваться с судна, а его само поставить на якорь.

При этом из-за бреши в корпусе корабля он уже несколько дней постепенно тонет. Кроме того повреждения судна привели к разливу в Красном море нефти почти на 30 километров. Также есть угроза попадания в воду удобрений, которые перевозились на судне.