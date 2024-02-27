Россиянин уехал в Индонезию на отдых и пропал

По информации издания, житель Нижнего Новгорода улетел на отдых в Индонезию в начале февраля. Сообщается, что 20 февраля у него должен был быть вылет в Малайзию, откуда он должен был отправиться в Таиланд для встречи с мачехой. Однако мужчина на встречу не явился.