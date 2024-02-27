В центре Москвы водитель устроил стрельбу под лезгинку

В Москве молодой человек устроил стрельбу на парковке, пока его друг танцевал лезгинку. Об этом сообщает Telegram-канал "Что там в Москве?".

"Охранники ресторана на Лесной улице вызвали полицию из-за компании, которая громка слушала музыку, танцевала лезгинку и пугала посетителей. В какой-то момент один человек достал пистолет и выстрелил около 10 раз в воздух, его друзья в это время продолжали танцевать", - говорится в сообщении.

О том, из какого именно пистолета велась стрельба не сообщается. Также не ясно, приезжала ли полиция на вызов и что стало с участниками инцидента.