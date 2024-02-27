Бывшего депутата ГД Белоусова объявили в международный розыск

Бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о взятке в размере 3,25 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили представители правоохранительных органов.

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Уточняется, что Белоусов находится в федеральном розыске с 11 сентября 2023 года.

— Российские правоохранители его разыскивают по линии Национального бюро Интерпола — Белоусов находится и в международном розыске, — цитирует слова источника ТАСС.

В августе 2022 года Министерство внутренних дел России объявило Белоусова в розыск по статье Уголовного кодекса РФ.

В начале декабря 2018 года Госдума сняла неприкосновенность с депутата Вадима Белоусова по просьбе Генпрокуратуры, а в августе прошлого года ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении парламентария.