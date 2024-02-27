Бывшего депутата ГД Белоусова объявили в международный розыск
Бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о взятке в размере 3,25 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили представители правоохранительных органов.
Уточняется, что Белоусов находится в федеральном розыске с 11 сентября 2023 года.
В августе 2022 года Министерство внутренних дел России объявило Белоусова в розыск по статье Уголовного кодекса РФ.
В начале декабря 2018 года Госдума сняла неприкосновенность с депутата Вадима Белоусова по просьбе Генпрокуратуры, а в августе прошлого года ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении парламентария.
Белоусова обвиняют в получении взяток на сумму, превышающую три миллиарда рублей.