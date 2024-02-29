Россиянин изнасиловал сестру и получил 13 лет колонии

В Тюменской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы 26-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю родственницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

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Россиянин признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») и пункта «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он полностью признал вину и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 18 августа 2023 года пьяный мужчина надругался над младшей двоюродной сестрой. Он причинил ей моральные страдания, физическую боль и телесные повреждения, уточняет URA.RU.