В Москве начали проверку из-за камеры, следящей за Минобороны

В столичном главке МВД России начали доследственную проверку после обнаружения видеокамеры, которую нашли напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника, сейчас специалисты изучают, как и зачем использовали видеокамеру и какие кадры уже успели снять. Об инциденте доложено в ФСБ по ЦАО Москвы, отметил он.

Как до этого стало известно, камеру нашли случайно во время обхода дома. Канал Mash отметил, что камера стояла на штативе и была повернута объективом в стену. Минобороны РФ официально эту информацию не комментировало.

На камере заметили передатчик для непрерывной трансляции обстановки около здания. Оборудование сняли и передали специалистам, заключил канал.