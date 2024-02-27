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МВД начало проверку из-за камеры напротив здания Минобороны в Москве

В столичном главке МВД России начали доследственную проверку после обнаружения видеокамеры, которую нашли напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В Москве начали проверку из-за камеры, следящей за Минобороны
© РИА Новости

По словам источника, сейчас специалисты изучают, как и зачем использовали видеокамеру и какие кадры уже успели снять. Об инциденте доложено в ФСБ по ЦАО Москвы, отметил он.

Как до этого стало известно, камеру нашли случайно во время обхода дома. Канал Mash отметил, что камера стояла на штативе и была повернута объективом в стену. Минобороны РФ официально эту информацию не комментировало.

На камере заметили передатчик для непрерывной трансляции обстановки около здания. Оборудование сняли и передали специалистам, заключил канал.

В начале февраля в Госдуме рассказали об угрозе «шпионов-патриотов», которых готовят США. Депутат Евгений Федоров в ходе пресс-конференции в рамках специального проекта «Украинское досье» прояснил, что «шпионами-патриотами» являются агенты влияния, подготовленные американским госдепом по программе подготовки лидеров общественных мнений в России.

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